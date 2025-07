Calizzano: successo per “Motori Libertas in Festa” organizzato dalla Asd Biker Family

Calizzano. Domenica 27 luglio, nel comune di Calizzano, il Biker Family Asd ha organizzato l’evento “Motori Libertas in Festa”, evento motoristico in collaborazione con il Lancia Delta HPE Club Italia e circolo fotografico Calizzanese, portando più di 130 mezzi nelle piazze del Comune di Calizzano, non solo per condividere le meravigliose qualità del posto, non solo il panorama, l’aria pulita e i suoi fantastici funghi, ma in particolare la passione dei motori, unita all’unico scopo del Biker Family: il progetto bambini.

Il presidente Antonio Manca ha voluto dedicare questa giornata al suo papà, mancato pochi giorni prima dell’evento. Alla presenza del sindaco Pierangelo Olivieri, che è anche presidente della Provincia, il presidente Antonio Manca ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale per la collaborazione e tutti i partecipanti presenti.

