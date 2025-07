Ceriale, è rottura in maggioranza: Giordano non è più capogruppo e lascia l’aula con Ligustro e Stefanì

Ceriale. Una seduta del consiglio comunale infuocata è andata in scena ieri a Ceriale: è durata oltre quattro ore ed ha scosso letteralmente l’amministrazione, culminando in un clima di forte scontro e nella clamorosa invocazione di un possibile commissariamento.

I punti all’ordine del giorno sono passati in secondo piano di fronte ai “temi caldi” che hanno segnato gli ultimi giorni: la revoca delle deleghe a due consiglieri di maggioranza (Marcello Stefanì e Nadia Ligustro) e l’introduzione di turni serali obbligatori per la polizia municipale, con la dura protesta degli agenti, ieri presenti in aula.

» leggi tutto su www.ivg.it