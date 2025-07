Chiavari: “L’assessore Nicolò smonta il teorema accorpamento Asl”

Da Alex Molinari

Esprimiamo la nostra soddisfazione per le dichiarazioni dell’ assessore Nicolò che ha spento ogni polemica circa il paventato accorpamento di ASL4.

Dalle sue parole emerge la consapevolezza che il nostro territorio è complesso e le esigenze di costa ed entroterra, così diverse, devono essere conosciute e considerate nella loro peculiarità.

Accogliamo positivamente l’obiettivo di aumentare i servizi per renderli capillari e diffusi sul territorio, che merita ovunque lo stesso livello di offerta sanitaria.

Auspichiamo che siano più frequenti anche le interlocuzioni tra le Istituzioni, certi che il confronto e il dialogo siano la strada migliore per assicurare il bene comune.

» leggi tutto su www.levantenews.it