La Scuderia Ferrari Club Portofino rispondendo all’invito del Circolo Auto Moto Storiche – CAMS La Spezia, parteciperà alle celebrazioni organizzate per il 100° anniversario del Palio Del Golfo. A partire dal tardo pomeriggio di venerdì 1° agosto e per tutta la successiva giornata di sabato 2, sarà presente in piazza Verdi uno stand del club nel quale saranno esposte importanti memorabilia Ferrari e sarà possibile ricevere informazioni sui vantaggi dell’affiliazione allo Scuderia Ferrari Club. Accanto allo stand, saranno inoltre esposte alcune vetture dello storico marchio di Maranello. In occasione della sfilata del venerdì, con partenza alle 20:30 da piazza Cavour, ogni borgata verrà accompagnata da una Ferrari, e tutte saranno precedute da un’autovettura Ansaldo costruita 100 anni fa, quando il Palio prendeva inizio, scortata da due moto dello stesso periodo storico. Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle ore 17, 15 prestigiose Ferrari, una in rappresentanza di ogni borgata, saranno esposte all’inizio di via Chiodo, in attesa di partecipare, a partire dalle 21:30, alla 4° edizione del Concorso di Eleganza organizzato dal CAMS. Durante il concorso, le auto saliranno su una pedana, per essere ammirate del pubblico e valutate dalla giuria, mentre un giornalista esperto, Paolo Conti, racconterà la storia dell’evoluzione dei modelli Ferrari a partire dagli anni Sessanta. La premiazione del Concorso di Eleganza si terrà la mattina successiva, domenica 3 agosto, al Porto Mirabello, dove, a partire dalle 10.30 sarà possibile ammirare le autovetture esposte. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, che potrà ammirare da vicino alcune tra le auto più iconiche della storia, tra cui una 330 GT 2+2 del 1964 appartenuta allo stesso Enzo Ferrari.

L’articolo La Scuderia Ferrari Club Portofino alle celebrazioni per il 100° Palio del Golfo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com