Lerici Music Festival con “Il Padrino” alla Fortezza Firmafede

È il “Padrino” della colonna sonora italiana del Novecento, ma sarebbe ingiusto circoscrivere la fama di Nino Rota – autore del leggendario soundtrack dei primi due capitoli della saga di Francis Ford Coppola – alla musica per il cinema. Lo dimostra la serata speciale del Lerici Music Festival, che il 31 luglio alle 21, alla Fortezza Firmafede di Sarzana, offre una rarissima occasione di ascolto, il Concerto per violoncello e orchestra n. 1 di Nino Rota, solista Miriam Prandi, una delle più importanti violoncelliste del panorama internazionale. A dirigere questa rarità sarà Gianluca Marcianò, direttore artistico del Festival, assieme alla Filarmonica Toscanini. Nella seconda parte della serata un altro grande virtuoso, il pianista macedone Simon Trpčeski, affronterà con Marcianò e la Toscanini la pagina concertante più rappresentativa del Novecento musicale, il Secondo Concerto per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov, che il cinema ha scelto come sfondo sonoro a innumerevoli capolavori, da “Quando la moglie è in vacanza” di Billy Wilder a “Hereafter” di Clint Eastwood.

