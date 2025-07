Lerici, Premio Tarabotto 2025 a Tommaso Colliva

Sarà Tommaso Colliva, produttore discografico classe ’81 vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui un Grammy Award (con Drones dei Muse, 2016), nonché co-fondatore dei Calibro 35, a ricevere quest’anno il Premio Tarabotto, istituito dall’amministrazione comunale di Lerici quale riconoscimento del Comune a cittadini, associazioni, artigiani, imprenditori originari del territorio comunale lericino che si siano particolarmente distinti a livello nazionale e internazionale nei campi di arte, cultura, creatività ed economia. Numerosi i dischi prodotti da Colliva che hanno conquistato prestigiosi riconoscimenti. Tanti i grandi protagonisti della scena musicale con cui ha collaborat, dai Muse agli Afterhours, dai Tiromancino a Jesus and Mary Chain, da Mauro Pagani ai Franz Ferdinand, solo per fare alcuni nomi.

Il conferimento del riconoscimento a Colliva, dopo essere stato vagliato dalla commissione (composta dal sindaco, anche proponente della candidatura, e dai suoi predecessori) è stato stamani sottoposto al Consiglio comunale, che ha in merito espresso unanime favore.

Alla terza edizione, il Premo Tarabotto nel 2023 era stato assegnato a Italo Zucchelli, nel 2024 a Maurizio Baldassarri.

