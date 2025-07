Nuovo portale, orario ufficio, invio bollettini precompliati: novità a Lerici sul fronte tributi

“Il Comune di Lerici, nell’ottica di avvicinare la macchina amministrativa alle esigenze dei cittadini, implementa i servizi di uno degli uffici più delicati, l’ufficio tributi. Non solo un importante passo avanti nel processo di digitalizzazione ma anche la volontà di semplificazione del rapporto con i cittadini e l’ampliamento degli orari in cui l’ufficio è a disposizione dell’utenza”. Lo comunica in una nota l’amministrazione comunale lericina, in riferimento a tre novità. “Da un lato è stato introdotto un nuovo portale digitale attraverso il quale è possibile accedere online alla propria posizione tributaria, consultare lo stato dei pagamenti, scaricare i bollettini e ricevere comunicazioni direttamente tramite canali digitali – proseguono da Palazzo civico -; dall’altro è stato messo a punto un sistema di invio cartaceo all’utenza di bollettini precompilati attraverso cui è possibile versare le proprie imposte e verificare la correttezza dei dati presenti nel sistema; infine, è stato ampliato l’orario di disponibilità dell’ufficio, aperto previo appuntamento tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 ed il lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 14:00 alle 15:30, con anche un servizio contact center attraverso numero verde dedicato tramite cui prendere appuntamenti e chiedere informazioni”.

“Si tratta di una spinta concreta verso l’utenza – afferma nella nota il sindaco Leonardo Paoletti – che risponde all’esigenza di rendere l’amministrazione più trasparente, efficiente e accessibile. Vogliamo avvicinare il Comune ai cittadini, ridurre le attese e offrire strumenti pratici e moderni per la gestione delle proprie pratiche.”

