Porta a porta, il gruppo Savona Intelligente: “Un’emergenza annunciata, non una fisiologica fase di rodaggio”

Savona. “La società Sea-s ha iniziato la sua attività nel 2023, dunque ha avuto un lungo tempo per preparare il cambiamento. Se davvero l’analisi fosse stata, come dichiarato, “capillare”, il passaggio da un sistema di conferimento libero al porta a porta non si sarebbe rivelato così drammatico, caotico e impattante sulla vivibilità della città. Noi cittadini ci sentiamo presi in giro”. Lo dice Greta Alice Marino, promotrice della petizione per chiedere i cassonetti intelligenti in seguito all’intervista del sindaco sulla raccolta porta a porta.

“Ci viene ripetuto da sindaco, assessore e amministratore delegato – a rotazione e con lo stesso copione – che bisogna avere pazienza, che è tutto sotto controllo, che i dati di raccolta sono già migliorati. Ma la realtà, quella vissuta quotidianamente da migliaia di persone, è fatta di disservizi continui, rifiuti abbandonati ovunque, odori insopportabili, degrado igienico-sanitario, topi e insetti, difficoltà nei contatti con l’azienda. Il tutto sotto gli occhi del più fedele dei fedeli dell’amministrazione, che continua a minimizzare invece di affrontare il problema con trasparenza e senso di responsabilità”.

