Quiliano, approvata in via definitiva la variante urbanistica per il Polo logistico Vernazza Autogru

Quiliano. Approvata in via definitiva la variante urbanistica per il nuovo Polo logistico della Società Vernazza Autogru S.r.l., a seguito degli ultimi aggiornamenti richiesti dalla Regione Liguria. Bilancio in ottima salute, certificato dalla variazione di assestamento generale. Oltre 700mila Euro di nuovi fondi della Protezione Civile Nazionale già investiti per le prime emergenze post-alluvionali dell’ottobre 2024. Sono queste le principali pratiche esaminate ed approvate dal Consiglio Comunale nel corso della seduta di martedì 29 luglio 2025.

Vernazza Autogru. Giunge finalmente a conclusione la pratica della variante urbanistica relativa al nuovo Polo logistico dislocato in una parte delle ex aree Tirreno Power di proprietà della Società Vernazza Autogru S.r.l.. Con una comunicazione della Regione Liguria del 14 luglio scorso, sono state fornite le prescrizioni finali sugli elaborati progettuali, puntualmente recepite e approvate dal Consiglio Comunale.

