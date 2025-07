Riconoscimento Palestina, +Europa si sfila dalla maggioranza: “È un favore ad Hamas”

Genova. Tutti d’accordo nel centrosinistra sul riconoscimento della Palestina e sullo stop ai rapporti con Israele? Non proprio. Dopo la mozione approvata ieri in consiglio comunale a Genova al termine di una discussione fiume, arrivano i distinguo di +Europa, movimento centrista che non esprime alcun rappresentante in aula rossa ma ha contribuito a formare la lista Riformiamo Genova, allineata al resto della maggioranza nonostante il caso della firma arrivata “in ritardo” sul documento originario.

“Convinti della necessità che Israele interrompa immediatamente e unilateralmente i bombardamenti su Gaza – scrivono Serafina Funaro e Valerio Federico della direzione nazionale – denunciamo d’altro canto errori e carattere, intriso di ideologia, della mozione approvata dal Consiglio comunale di Genova nella giornata di ieri. Ogni misura di sospensione di rapporti istituzionali e/o di altra natura nei confronti di Israele è da respingere per l’ovvia incongruità con provvedimenti corrispondenti non presi nei confronti di numerose autocrazie violente e criminali che opprimono i propri popoli e/o popoli “vicini”.

