A Ranzi torna la Sagra del Nostralino: gusto, tradizione e innovazione dal 10 al 14 agosto

Ranzi. Torna, dal 10 al 14 Agosto, a Ranzi sulla collina di Pietra Ligure, La Sagra del Nostralino, una delle gastronomiche più grandi e antiche della Liguria, una festa sospesa tra passato e presente dove tradizione si sposa con l’energia dei giovani, in un mix esplosivo di gusto e divertimento che non ha eguali in tutta la Riviera.

Nata nel lontano 1962 come una semplice festa di paese per “celebrare” il vino Nostralino, il tipico rosso del territorio realizzato con uve sia a bacca bianca che scura, con il passare dei decenni è diventata un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che amano conciliare, la buona cucina, la natura e il divertimento.

