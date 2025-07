Area Campostano, Bogliolo lancia il dialogo: “Ora è il momento del confronto”. A settembre commissione dedicata

Genova. Dopo la notizia della sospensione della conferenza dei servizi, il futuro dell’area Campostano di Nervi continua a tenere banco all’interno del dibattito pubblico genovese. Dopo il passaggio in Consiglio comunale, a tornare sull’argomento è il presidente del Municipio IX Levante Federico Bogliolo. “Credo che in questa fase dobbiamo tutti riconoscere che lo scontro politico non è nell’interesse del territorio – premette Bogliolo, oggi anche Consigliere regionale – Il progetto è stato depositato a fine aprile, avviando come prassi vuole un iter amministrativo che ora è nella fase giusta per poter essere discusso da ogni punto di vista“.

E oggi la discussione di fatto è aperta: lo stesso municipio ha optato, con un decisione presa dai capigruppo, una seduta di commissione sul tema – seduta che sarà calendarizzata per i primi giorni di settembre – e che permetterà “Anche ai cittadini di vedere il progetto e fare le proprie considerazioni”. Un progetto che però, come ricordato in aula dall’assessore Francesca Coppola presenta già vistose criticità. “Criticità che sono evidenti – rincara Bogliolo – su tutte la viabilità, Viale Franchini non può essere congestionata dal traffico di una eventuale struttura di vendita. E poi la sosta: servono almeno 100 posti auto pubblici per far sì che questo progetto porti un valore aggiunto per tutto il quartiere”.

