Autisti e tempi di attesa di carico e scarico, i sindacati: “Subito parte dell’indennizzo economico anche per i lavoratori coinvolti”

Liguria. “I rimborsi previsti per le aziende dell’autotrasporto per i lunghi tempi di attesa di carico e scarico merci, dovranno essere ridistribuiti anche tra gli autisti dipendenti”. Questo è ciò che chiedono a gran voce le segreterie regionali liguri di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti alle imprese e alle associazioni di categoria. Con la Legge di conversione 105/2025 del Decreto-legge 73/2025 vengono introdotte importanti novità sul tema dei tempi di attesa per il carico e lo scarico nelle attività di autotrasporto.

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti della Liguria accolgono “positivamente l’abbassamento della franchigia per poter effettuare le operazioni di carico e scarico. Con le novità si passa da 120 a 90 minuti. L’attesa comprende anche i periodi dovuti all’inattività del committente/caricatore/destinatario della merce, e l’inserimento di un indennizzo di 100 euro per ogni ora di ritardo. Questo importo deve essere corrisposto da committente e caricatore all’azienda di trasporto. L’importo di 100 euro è dovuto anche nel caso in cui vengano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto”.

» leggi tutto su www.ivg.it