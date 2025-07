Borghetto Santo Spirito, sabato 2 agosto a Loano la terza giornata dell’iniziativa “Tuffati a donare”

Borghetto Santo Spirito. L’Avis di Loano comunica che nella mattinata di sabato 2 agosto 2025, dalle ore 7.00 alle ore 11.00, a Borghetto Santo Spirito stazionerà l’autoemoteca in piazza della Libertà (di fronte a Palazzo Pietracaprina) per la terza giornata dell’iniziativa “Tuffati a Donare”.

Tutti avranno la possibilità di effettuare la donazione di sangue o anche solamente gli esami di idoneità per diventare donatore. Ai donatori abituali e ai turisti che si trovano in vacanza presso le belle spiagge di Borghetto S.S. ricordiamo che la solidarietà non va mai in vacanza, anzi deve essere maggiore proprio nei momenti in cui si prevede un calo fisiologico delle donazioni determinato dalla calura dei mesi estivi.

