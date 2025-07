Canile Monte Contessa, lavori di ampliamento fermi al palo: “Indispensabile investire sulle adozioni”

Genova. Quasi 150 cani (149, per la precisione) e 62 gatti: il canile comunale di Monte Contessa, in questa estate torrida, sta gestendo un numero enorme di animali, e ancora aspetta che partano i lavori per il promesso ampliamento.

“Questo è un periodo in cui la gente va in ferie e diventa un problema trovare volontari – conferma Barbara Sgroia dell’associazione UNA – Ci sono stati soprattutto ingressi di gatti. L’ultimo è stato un gattino piccolo sottoposto a intervento ortopedico dopo essere volato da una finestra. Quando succedono queste cose, non avendo il chip, anche se c’è un proprietario sapendo che deve pagare non si fa vivo. È questo il motivo per cui siamo più rigidi quando ci chiedono di adottare gatti”.

