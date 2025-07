Crisi Amt, ora è allarme per il servizio: “Mancano bus e autisti per far fronte all’orario invernale”

Genova. Amt ora ha liquidità sufficiente per arrivare a fine anno, ma a preoccupare sono le condizioni in cui si dovrà erogare il servizio alla ripresa dell’orario invernale. È quanto emerge dall’incontro avvenuto oggi pomeriggio tra la presidente uscente Ilaria Gavuglio, il direttore del personale Guido Castello e i sindacati per esaminare il pacchetto di misure che traghetterà l’azienda fuori dalla crisi di liquidità, in attesa del nuovo consiglio d’amministrazione nominato da Tursi e del nuovo piano aziendale di sviluppo che sarà sottoposto all’assemblea dei soci entro il 15 ottobre.

“Adesso il problema è che mancano mezzi e mancano autisti: in queste condizioni sarà impossibile garantire il servizio a settembre“, è l’allarme lanciato in coro dai rappresentanti dei lavoratori. E su questi punti non sono arrivate rassicurazioni, anche perché l’intero Cda ha rimesso il mandato nelle mani dei soci e sa che a breve verrà sostituito. Assunzioni e acquisti rimarranno bloccati fino all’approvazione del piano industriale. Perciò, una volta passato il periodo estivo che consente di tirare un po’ il fiato, bisognerà fare i salti mortali per adattare una coperta che appare sempre più corta.

