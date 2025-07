Erzelli, in estate dimezzati i bus Amt per i lavoratori. E la funicolare è ancora una chimera

Genova. Raggiungere il parco tecnologico di Erzelli col trasporto pubblico locale non è semplice in generale, ma è ancora più difficile in piena estate, quando i bus Amt al servizio dei lavoratori vengono pressoché dimezzati con la soppressione totale della linea 5/ che garantisce il collegamento con la stazione di Sestri Ponente. E l’orizzonte non si profila molto più roseo, visto che il progetto della funicolare sembra essere sparito dai radar di Palazzo Tursi che, dopo continui cambi di rotta sulla tecnologia da adottare, aveva chiesto al Mit un finanziamento di 118,4 milioni di euro sotto la gestione del vicesindaco Pietro Piciocchi.

A segnalare il disagio vissuto da chi frequenta gli uffici di Erzelli (dove non sono tutti in ferie) è il nostro lettore Andrea Airaldi: “Vorrei capire le ragioni che hanno fatto preferire la soppressione di una linea insistente su una stazione ferroviaria che serve sia treni locali che a lunga percorrenza al posto della linea 6, che serve una stazione secondaria servita solo da treni con percorrenza locale. Sottolineo altresì la totale mancanza di comunicazioni da parte dell’azienda Amt, sia fisiche alle fermate, sia sulla app ufficiale nelle sezioni apposite, sia sui canali social”.

» leggi tutto su www.genova24.it