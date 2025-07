Furti e tentati furti tra le attività del centro: massima attenzione tra i commercianti

Tengono occhi aperti e orecchie tese gli operatori del centro storico dopo che nelle passate settimane e nei giorni scorsi hanno dovuto fare i conti con tentativi di furti e colpi messi a segno all’interno delle loro attività commerciali, con una particolare predilezione per ristoranti e bar.

L’ultimo episodio risale alla scorsa notte, quando due esercenti hanno notato i movimenti sospetti di un giovane che si aggirava in Via Carpenino, nei pressi di alcuni locali. Nel dubbio che stesse per accadere qualcosa di illegale, e memori anche di un recente furto subito, non hanno esitato a fermare l’uomo e hanno chiamato la Polizia di Stato.

Sul posto sono state condotte una serie di verifiche sia sui documenti del giovane fermato dai passanti che nelle pertinenze del locale e stando a quanto appreso non sono emerse irregolarità. Dopo gli ultimi furti e quelli tentati l’attenzione delle attività del centro è massima: meno di dieci giorni fa è stata la vigilanza privata a intervenire con l’allarme e l’arrivo delle guardie giurate che hanno permesso di sventare ben tre furti.

