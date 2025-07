Gad Lerner a Vernazza presenta “Gaza. Odio e amore per Israele”

Venerdì 1agosto alle 21,30 alla Calata Gente di Mare di Vernazza Gad Lerner presenta “Gaza. Odio e amore per Israele” edito da Feltrinelli. Interviene Filippo Paganini. L’iniziativa rientra nella rassegna “Cinque Terre un mare di libri”, organizzata dai comuni di Monterosso e Vernazza, dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, dal Consorzio Turistico Cinque Terre. “Muori Sansone con tutti i filistei!” È a Gaza che la Bibbia colloca il celebre episodio in cui il guerriero ebreo perde la vita fra le macerie insieme ai nemici: il popolo dei filistei che dà il nome alla Palestina moderna. È da Gaza che il 7 ottobre 2023 hanno sconfinato le milizie di Hamas per compiere in Israele il più terribile massacro di ebrei dal tempo della Shoah. È sugli abitanti di Gaza che il governo Netanyahu ha scatenato una sanguinosa offensiva militare, ormai considerata un genocidio. Nel libro Gad Lerner si misura con il fanatismo identitario che ha contagiato i due popoli in guerra. Da ebreo per il quale Israele ha significato salvezza, deve fare i conti con l’esclusivismo e il tribalismo della destra sionista. Le spaccature della società israeliana, il rinchiudersi in se stesse delle Comunità ebraiche della diaspora, che si sentono incomprese e lanciano accuse di antisemitismo a chi solidarizza con i palestinesi, lo riportano alle domande cruciali che già si poneva Primo Levi: che futuro può avere questo Israele? Che funzione può esercitare il filone ebraico della tolleranza? “Si può vivere in paradiso sapendo di avere l’inferno accanto?” si domanda il famoso giornalista nel suo pamphlet così attuale sulla situazione in Medio Oriente. Nuovo appuntamento di “Cinque terre un mare di libri” Domenica 3 agosto alle ore 21,30 con l’esordio della rassegna al Fosso di Corniglia con una rilettura del celebre capolavoro “Robinson Crusoe” di Daniel Defoe, pubblicato il 25 aprile 1719, la storia di un naufrago che trascorre 28 anni della sua vita su una deserta isola tropicale, vicina alle coste del Venezuela e di Tobago, dove incontra cannibali, prigionieri e ammutinati prima di essere salvato. La voce narrante è quella di Roberto Alinghieri accompagnato da Davide Sinigaglia, al vibrafono e alle percussioni.

