Il 49° Giro della Lunigiana pronto alla prima pedalata: “Era qualche anno che la corsa non era così dura”

Centosettantaquattro atleti, ventinove squadre – 12 selezioni nazionali straniere (Austria, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia e Slovenia) e 17 rappresentative italiane (Casano–Lunigiana, Abruzzo, Campania, Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria e Veneto) -, quattro giornate di gara (tre tappe e due semitappe), circa 400 chilometri da pedalare attraversando due regioni (Liguria e Toscana), tre province (Genova, La Spezia e Massa-Carrata), nove comuni sedi di partenza o arrivo. Questa in estrema sintesi l’edizione 2025 – la 49ma – del Giro della Lunigiana, una delle più importanti corse a tappe internazionali riservate alla categoria juniores (17-18 anni), presentata questo pomeriggio a Terre di Luni, ad Ameglia, di fronte a un pubblico numeroso. Organizzato dal Casano SSD ARL, il Lunigiana ’25 si terrà dal 4 al 7 settembre prossimi e per la prima volta nella sua storia la corsa partirà da Genova, per giunta nell’anno in cui la Liguria è Regione europea dello Sport.

