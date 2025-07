Il castello Malaspina di Monti di Licciana in notturna

Il Castello Malaspina di Monti, antica e nobile dimora del Marchese Moroello Malaspina, apre per la prima volta in notturna, con affascinanti visite guidate al tramonto e sotto le stelle nelle notti d’agosto lunigianesi. L’antico maniero, che trova le sue origini nel periodo medievale, divenne la dimora del Marchese a partire dalla metà del Cinquecento ed è ancora oggi di proprietà della famiglia Malaspina. Aperto al pubblico dal 2020, per la prima volta quest’estate sarà possibile scoprire il castello con appuntamenti serali, e godere dal suo giardino e dalla sua terrazza sia dello splendido panorama al tramonto sulle Alpi Apuane, sia del cielo stellato nel cielo pulito della Lunigiana.

Le visite serali si inseriscono in un ricco calendario di appuntamenti e aperture che garantiscono la fruibilità del castello dalla primavera all’autunno inoltrato. La prenotazione è sempre necessaria.

