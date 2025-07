Indicazioni positive per il Genoa al Trofeo “100 años de Garra” organizzato dall’Oviedo al “Carlos Tartiere”. I rossoblù hanno battuto 3 a 1 il Villareal al termine dei primi quarantacinque minuti. Nel secondo tempo, contro l’Oviedo, una sconfitta ai rigori dopo lo 0 a 0 finale. Il Villareal giocherà la prossima Champions League mentre l’Oviedo è neopromosso nella Liga Spagnola. In corso Oviedo-Villareal. Il Genoa ha quattro punti, l’Oviedo due e il Villareal zero.

Genoa vs Villareal

» leggi tutto su www.genova24.it