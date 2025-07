La Asl 3 sospende la circolare assenze, Fials: “La lotta paga, Uil e Cgil hanno sbagliato”

Genova. La Asl 3 ha sospeso la circolare assenze che aveva scatenato la mobilitazione dei lavoratori. A renderlo noto è il sindacato Fials che aveva minacciato blocchi e scioperi lanciando il presidio in via Bertani dello scorso 16 luglio. “Nel contempo – scrive oggi il sindacato – abbiamo rivendicato e ottenuto i tavoli di trattativa e confronto aziendale e coinvolto la direzione generale”.

“Abbiamo operato in tutti i modi per il massimo di azione unitaria con tutti i sindacati ignorando le irricevibili, dannose, sgradevoli e perfino calunniose azioni che alcune sigle hanno messo in atto contro di noi – accusa ancora la Fials -. L’unità sindacale si fa prima di tutto con i lavoratori difendendo nei fatti (e non solo a parole…), i loro diritti e i loro interessi. Sta poi alle singole sigle sindacali decidere cosa fare”.

