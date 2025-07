Legambiente: “Boom di nidi di tartaruga marina in Italia: censiti già quasi 600 nidi, +30% rispetto al 2024”

Liguria. Sorprende il numero di nidi di tartaruga marina Caretta caretta censiti sul litorale italiano: sono stati individuati quasi 600 nidi, un dato ancora parziale, ma che conferma il trend positivo degli ultimi anni, e che supera già del 30% il numero registrato nello stesso periodo del 2024 (quando i nidi erano 454). Le regioni del Sud sono quelle con più nidi: la Sicilia in testa con oltre 200 nidi, seguita da Calabria con circa 130, Campania con 103 e Puglia con 64. La Toscana con 27 nidi frantuma i record precedenti. Sorprende la Liguria con 11 nidi.

Grazie al lavoro di centinaia di operatori, sono già stati individuati e messi in sicurezza quasi 600 nidi lungo le coste italiane (lo scorso anno erano 604 a fine stagione) – Un fenomeno che è il frutto di una doppia dinamica: da una parte, l’effetto dei cambiamenti climatici, che spingono le tartarughe a nidificare sempre più frequentemente nel Mediterraneo occidentale; dall’altra, il rafforzamento delle attività di monitoraggio e sensibilizzazione condotte da una rete sempre più ampia e attiva di volontari, ricercatori, associazioni e aree marine protette. Fondamentale, in questo scenario, è anche il contributo dei tecnici e dei volontari del progetto Life Turtlenest, che ogni giorno rilevano e mettono in sicurezza nuove tracce di risalita, garantendo protezione a una delle specie più iconiche e minacciate della biodiversità marina.

