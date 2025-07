Piano del commercio, estesa la fascia di tutela dei centri storici: “Ridotta le superficie massima di vendita”

Genova. Approvata questa mattina dalla giunta comunale, su proposta dell’assessora al Commercio Tiziana Beghin, la delibera di proposta al consiglio di modifica al Piano comunale del commercio. La novità introdotta è l’estensione a un chilometro, limite massimo consentito, della fascia di tutela dei centri storici urbani.

“La proposta di modifica estende la fascia di tutela dei centri storici urbani fino a un chilometro, limite massimo consentito dalla legge regionale – ha spiegato l’assessora al Commercio e Artigianato Tiziana Beghin – Questo è un segnale di quanto l’amministrazione tenga alla difesa degli esercizi di vicinato e alla tutela dei centri storici, evitandone la desertificazione in seguito a iniziative commerciali di più ampia dimensione, che possano distogliere i flussi commerciali. Su questa base, viene limitata la superficie massima di vendita delle medie dimensioni fino a un massimo di 1000 metri quadrati (rispetto ai 1500 di prima) all’interno delle aree interessate dalla fascia di tutela, non avendo come focus solo il centro storico con i limiti Unesco“. Come nel caso dell’eventuale futuro supermercato di Campostano, Nervi, la cui zona era rimasta tagliata fuori dalle precendenti tutele e che avrebbe consentito la costruzione di market fino a 1500 metri quadrati.

» leggi tutto su www.genova24.it