Rapallo: bici contro auto, 30enne finisce al San Martino

Alle 19.00 circa in via Fossato di Monte a Rapallo, un ciclista trentenne sarebbe finito contro un’auto riportando un trauma cranico. Inizialmente in codice rosso, l’uomo è stato visitato dal medico del 118 e poi trasferito in ambulanza dai Volontari di Sant’Anna al pronto intervento del San Martino. Presente la polizia municipale di Rapallo per stabilire la dinamica ed accertare le responsabilità

Alla stessa ora a Chiavari scontro auto-moto in corso Gianelli. Un 73enne è stato soccorso dai militi della Croce Verde e traferito al “pronto” di Lavagna. La polizia di Stato ha accertato la dinamica.

» leggi tutto su www.levantenews.it