“Suore della Neve”, suor Roberta Candotti riconfermata madre generale

Savona. Le Figlie di Nostra Signora della Neve hanno un nuovo Consiglio Generale. Le sorelle che per il prossimo sessennio guideranno il governo della congregazione femminile istituita dal canonico Giovanni Battista Becchi sono state elette nel corso del quarantaduesimo Capitolo Generale.

Sono state riconfermate come madre generale suor Roberta Candotti e come vicaria generale suor Giuditta Scorza. Sono state elette come consigliere generali suor Lucia Gregis, suor Francesca Buffa e suor Gabriella Goglio.

