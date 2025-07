Varigotti, maxi sequestro di abiti contraffatti: denunciato un 45enne

Finale Ligure. Nella giornata di oggi, giovedì 31 luglio, la Polizia Locale di Finale Ligure ha eseguito un ingente sequestro di capi di abbigliamento e denunciato un quarantacinquenne straniero. Il servizio di contrasto al commercio abusivo è stato attentamente pianificato, così da evitare possibili fughe dei venditori che possano mettere a repentaglio l’incolumità dei passanti.

Intorno a mezzogiorno di oggi gli agenti della Polizia Locale hanno fermato G.D. presso il Lungomare di Varigotti, mentre proponeva ai bagnanti l’acquisto di articoli che portava al seguito. Già ad un primo esame risultava evidente come tutti i capi riportassero in bella evidenza le grandi firme della moda, presumibilmente contraffatte; pertanto l’uomo e tutta la merce sono stati condotti presso il Comando di Via Ghiglieri per ulteriori accertamenti.

