Amt, i nuovi vertici dopo Ferragosto. Tariffe nel mirino: obiettivo più ricavi senza perdere utenti

Genova. Sarà nominato probabilmente dopo Ferragosto il nuovo consiglio d’amministrazione di Amt che a fine luglio – compresa la presidente Ilaria Gavuglio che però mantiene l’incarico di direttrice generale – ha messo il mandato a disposizione dei soci. L’assemblea, alla quale spetta formalmente la decisione, non sarà convocata prima di quella data.

Nel frattempo pesa l’allarme lanciato ieri dai sindacati sul rischio che l’orario invernale inizi con pesanti buchi nel servizio imputabili alla carenza di bus e autisti. Le soluzioni, però, non potranno arrivare prima del via libera al nuovo piano industriale. E intanto si inizia a ragionare dell’inevitabile revisione delle tariffe come elemento chiave per garantire all’azienda maggiore stabilità.

