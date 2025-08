Fratelli d’Italia La Spezia esprime grande soddisfazione per l’impegno mantenuto dal ministro Tommaso Foti e dal Governo Meloni a favore delle nostre aree interne.

Solo una settimana fa, durante la sua visita in Val di Vara, il Ministro Foti aveva assicurato attenzione concreta per i nostri territori e aveva promesso che sarebbero stati eliminati dal Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI) i riferimenti ingiustamente penalizzanti sullo “spopolamento irreversibile”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com