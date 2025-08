Borzonasca: incidente causa rottura tubo gas, famiglie evacuate

Nel tardo pomeriggio a Borzonasca si è verificato un incidente stradale con un’auto finita contro una tubazione del gas in via Angelo Grilli. Le due persone a bordo alla vettura sono state soccorse dalla Croce Verde di Borzonasca, e trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. La conseguenza, grave, è stata la fuga di gas conseguente la rottura del tubo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che hanno interrotto l’erogazione. La presenza di gas nell’aria, ha reso necessario evacuare e allontanare le famiglie abitanti nella zona. Sono quindi intervenuti i tecnici di Ireti che stanno provvedendo a riparare il guasto. Presenti i carabinieri. Gli incidenti stradali che provocano la rottura di tubi, sono più frequenti di quel che si creda. Esistono normative severe per prevenire rischi ed è assurdo che si consenta di installare tubi non protetti a bordo strada.

