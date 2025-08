Oggi nel primo pomeriggio a Chiavari, lungo la strada al confine con Leivi, le fiamme hanno aggredito una baracca usata come magazzino. I vigili del fuoco di Chiavari, subito intervenuti hanno provveduto a circoscrivere e spegnere l’incendio; verificando poi che non vi fossero focolai. Misteriose al momento le cause dell’incendio; indagini vengono svolte dai carabinieri forestali.

» leggi tutto su www.levantenews.it