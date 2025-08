Chiavari: “Gli utili di Iren Acqua Tigullio nel 2024 sono stati 1.057.272 euro”

Da Nicola Orecchia, consigliere comunale di Chiavari (“Chiavari con Te!”)

“Gli utili di Iren Acqua Tigullio S.p.A. nel 2024 sono stati 1.057.272,00 €”

Chiavari, 01.08.2025

Era da quattro mesi che attendevo copia dei verbali di Iren Acqua Tigullio S.p.A. per capire

come mai quest’anno fossero stati distribuiti solo 30.000,00 € di utili (come riferito dal

Sindaco), anziché somme superiori come negli anni passati che hanno superato anche i

100.000,00 €.

Ebbene è bastato l’esposto al Prefetto e al difensore civico che il giorno dopo il Comune mi

ha mandato subito il verbale dell’assemblea dei soci di approvazione del bilancio

dell’esercizio 2024.

Come mai mi è stato tenuto nascosto fino a pochi giorni fa, se era già in possesso degli uffici

comunali? Magari per il suo contenuto?

Ad esaminarlo attentamente, emerge, infatti, un dato molto importante che avrebbe avuto

rilevanza anche rispetto alla paventata vendita delle azioni pubbliche di Iren Acqua Tigullio

S.p.A. da parte del Comune di Chiavari.

Gli utili ricavati dalla Società nell’esercizio 2024 sono stati la bellezza di oltre un milione di

euro (1.057.272,00 €), la cui quota del 20% del Comune di Chiavari sarebbe stata di ben

200.000,00 €!

E, invece, è stato deliberato, con il voto favorevole del Vice Sindaco, nonché Assessore al

bilancio, Dott.ssa Michela Canepa, presente alla riunione in rappresentanza del Comune di

Chiavari, di dividere tra tutti i soci solamente 200.000,00 €, ovvero per il Comune di Chiavari

la minima quota di 40.000,00 € (non erano 30.000,00 €?).

Degli altri 857.272,00 € l’assemblea cosa ha deciso di fare? Ha deliberato di accantonarli “a

riserva utili”.

La domanda che sorge spontanea a questo punto è: come mai si è deciso di distribuire solo

200.000,00 €, avendo a disposizione oltre un milione di utili?

Non dico che si dovevano distribuire tutti, ma almeno 600.000,00 € come era stato fatto nel

2021 magari era opportuno.

Siamo certi che siano stati fatti gli interessi del Comune di Chiavari e non quelli di Iren.

Tuttavia, non dimentichiamo che nell’offerta di acquisto delle quote IREN Acqua Tigullio

S.p.A. del 17.06.2025 la Società proponente aveva chiesto che rimanessero “di esclusiva

competenza di IRETI S.p.A. gli utili maturati negli esercizi precedenti al 2025 e non distribuiti”,

compresi gli 857.272,00 € accantonati a riserva. È utile sapere, quindi, a quanto ammontino

complessivamente gli utili maturati e non ancora distribuiti.

Meno male che la Giunta ha fatto marcia indietro rispetto alla vendita delle azioni,

altrimenti sarebbe stato un vero e proprio regalo ad Iren.

Non vorrei che valga il detto di quel tale, secondo cui a pensare male si fa peccato, ma a

volte ci si azzecca.

In ogni caso, nel prossimo Consiglio Straordinario, richiesto dalla minoranza per impegnare

l’Amministrazione Comunale a dire no alla vendita delle azioni Iren Acqua Tigullio S.p.A.

ufficialmente (e non solo sui mass media), da convocare entro il 7 agosto (come da

regolamento), sarà l’occasione per chiedere chiarimenti sugli aspetti ancora oscuri e

sollecitare la Giunta a chiedere per il futuro l’attribuzione di importi maggiori degli utili a

favore del Comune di Chiavari.

