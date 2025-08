Cimino replica a Montefiori “Fontana di Piazza Brin e Palco della Musica: voi vi astenete, noi realizziamo”

“Il consigliere comunale Montefiori annuncia che “nella variazione di bilancio approvata lunedì scorso dal consiglio comunale, sono stati inseriti due interventi richiesti dal gruppo del Partito democratico: la riqualificazione del Palco della musica e la sostituzione dell’impianto idraulico della fontana di Piazza Brin”. Se uno poi va a leggere sull’albo pretorio del Comune la deliberazione del consiglio comunale n° 22 del 28/07/2025 troverà la sorpresa che sia Montefiori che tutti gli altri consiglieri del Partito democratico si sono astenuti dall’approvare proprio gli interventi da loro richiesti. Qualcosa non torna, certo è che gli interventi sono stati approvati dalla maggioranza guidata da Pierluigi Peracchini, perché è questa amministrazione che ha progettato e fortemente voluto questi due interventi che sono stati inseriti solo ora grazie ad un’attenta gestione del bilancio comunale che ci ha permesso di disporre delle risorse necessarie all’effettuazione dei due interventi, non certamente per volere del Partito democratico”. Lo afferma in una nota l’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino, replicando alle dichiarazioni rese dal consigliere del Pd spezzino.

“Per quanto riguarda poi le osservazioni del consigliere dem circa il primo intervento già eseguito sulla fontana, costato 34.000 euro, che lo stesso Montefiori considera totalmente inadeguato e incompleto, va sottolineato come sia inadeguata la sua affermazione e incompleta la sua conoscenza circa questo primo intervento. Infatti l’intervento messo in atto sotto le scorse festività natalizie, era un intervento urgente di messa in sicurezza della fontana che presentava incrostazioni calcaree e perdite di acqua dagli ugelli della colonna che stavano danneggiando il prezioso mosaico. Pertanto quell’intervento – continua Cimino – ha riguardato principalmente la pulizia generale della fontana, la chiusura delle linee di alimentazione degli ugelli della colonna e il momentaneo ripristino dei tasselli del mosaico mancanti o gravemente ammalorati. In ultimo quell’intervento ha consentito ai nostri tecnici di capire esattamente la tipologia di intervento di riqualificazione e rigenerazione della fontana affinché possa tornare ai fasti di un tempo. Ecco perché dopo questo primo intervento è stato elaborato l’attuale progetto, finanziato con quella delibera, con l’obiettivo di restituire alla città un’opera d’arte di grande valore storico e simbolico, riportandola alla piena funzionalità e preservandone l’integrità nel tempo futuro.

L’intervento è destinato a ripristinare le funzioni originarie, compreso lo zampillo dell’acqua nebulizzata, che crea un’atmosfera particolarmente suggestiva. Questo sarà possibile con la sostituzione di tutti gli ugelli della colonna che richiederà un particolare intervento essendo gli stessi incastonati fra il mosaico”.

