Cold ironing, affidata all’avvocato Davide Maresca la consulenza per la gestione del servizio

La Spezia si prepara a segnare un altro traguardo storico per la portualità italiana: l’attivazione del primo servizio di cold ironing operativo nel Paese. A confermare l’imminente avvio del sistema – che permetterà alle navi ormeggiate in porto di spegnere i motori e alimentarsi con energia elettrica da terra, riducendo drasticamente le emissioni inquinanti – è anche l’affidamento di una consulenza legale strategica per la gestione del servizio.

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha infatti incaricato l’avvocato Davide Maresca, esperto di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica, di fornire supporto specialistico per l’individuazione della modalità più efficace di affidamento del servizio di cold ironing, qualificato come Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG). L’incarico prevede un compenso complessivo di 19.412 euro (Iva e Cpa inclusi).

