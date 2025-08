Ex Ilva, il ministro Urso a Genova il 4 settembre: “Confronto sul forno elettrico con tutti gli attori”

Genova. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso sarà a Genova il 4 settembre per un incontro sul progetto di un forno elettrico all’ex Ilva di Cornigliano. Lo ha annunciato lui stesso ieri al termine dell’incontro al Mimit sull’accordo di programma per Taranto.

Il ministro ha ribadito “la possibilità che un quarto forno elettrico sia installato, previo consenso degli enti locali, anche a Genova per alimentare gli stabilimenti del Nord Italia”. E “a tal fine – ha proseguito – ho concordato col sindaco Salis e col presidente della Regione Bucci, come promesso, un confronto in loco con tutti gli attori, quelli istituzionali, parlamentari, i consiglieri regionali e comunali, gli attori sociali, sindacali e produttivi della città, e ovviamente anche le organizzazioni ambientali che intendono manifestare le loro opinioni“.

