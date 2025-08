La Cena Condivisa: un incontro di umanità, tradizioni e sorrisi a Pitelli

Pitelli, un angolo di storia e bellezza nel cuore della nostra comunità, accoglie un’iniziativa speciale che intende unire, avvicinare e celebrare la forza della condivisione. Sabato 2 agosto, dalle 19:30, nel Carobio centrale di Pitelli, in via Buozzi, davanti alla chiesa, si prepara una lunga tavolata per la Cena Condivisa. Sarà un momento unico in cui le persone potranno sedersi insieme, scambiarsi piatti, ricette, parole, storie, tradizioni, sguardi e sorrisi. Questa cena è un incontro conviviale e il segno di una comunità che da sempre sceglie di abbattere i muri, costruire ponti di umanità e reciproco rispetto. “Ho fatto qualcosa in più da mangiare, ne vuoi? Non ti preoccupare, dividiamo quello che c’è”, è il messaggio che risuona in questo evento, un messaggio che ci invita a riflettere sull’importanza della generosità, dell’inclusività e del valore dei piccoli gesti.

Pitelli è un luogo speciale e questa iniziativa vuole celebrarlo con tutti coloro che lo amano e lo vivono. La Cena Condivisa sarà l’occasione per ritrovarsi, per coltivare insieme lo spazio condiviso come un luogo di tutti. Un momento per partecipare, accogliere e progettare insieme il futuro di questa comunità, aperta e ricca di tradizioni, ma sempre pronta ad accogliere nuove idee, volti e storie. L’invito è aperto a chiunque voglia vivere un’esperienza di scambio autentico, di amicizia e di solidarietà. Un gesto semplice, ma carico di significato, che ci ricorda quanto la convivialità, l’ascolto reciproco e la condivisione siano il vero tessuto che tiene unite le comunità. Unisciti a noi, porta il tuo piatto, la tua storia, la tua presenza. Pitelli ti aspetta!

