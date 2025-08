L’atelier di Mauro Manco nel borgo che insegna a vivere: “Non si torna da Castè senza legami”

La piccola enrosadira estiva delle Alpi Apuane si accomoda di sfuggita nelle due finestre della casa-atelier di Mauro Manco, mentre in fondo alla discesa la piccola coda per la cena parla tedesco, olandese e francese. E’ un’altra serata di musica per il piccolo borgo di Castè e per i suoi pochi abitanti, che si apprestano a celebrare il ricordo di Roberto Melini, musicista e intellettuale scomparso dodici anni fa in un incidente in montagna. Si fa la spola con la cappelletta per prendere in prestito qualche sedia. Si fa la spola con la parte alta del borgo dove Manco vive, lavora e accoglie amici e gli interessati alla sua arte.

“Era la casa della nonna del mio compagno, che abbiamo deciso di acquistare per lasciarne l’esterno intatto e rinnovare l’interno, in modo da farne sia un’abitazione che un luogo di produzione e un atelier”, spiega Manco, nato in Svizzera sessant’anni fa e oggi uno dei venticinque abitanti del borgo, in quella piccola valle che sale dalla Foce fino a Carpena. Una sorta di incrocio simbolico tra il Golfo dei Poeti, le Cinque Terre e l’entroterra montano. Puntellato di agglomerati di case di pietra disposti sui pendii come una sorta di sito geomantico. Non semplice da raggiungere, non semplice da lasciare.

