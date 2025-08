Lavagna: in 19 ore una trentina di soccorsi per traumi; il 40% circa degli interventi del 118

Alla mobilitazione seguita alle voci per l’accorpamento della direzione Asl4, non si è assistito a nessuna presa di posizione per la fusione in un’unica centrale del 118. Il territorio ligure è complesso ed una sua conoscenza, ha una effettiva importanza per la velocizzazione dei soccorsi.

Siamo ad agosto e la massiccia presenza di turisti, fa intanto aumentare le richieste di interventi. Oggi nelle prime 19 ore di lavoro (notte compresa) il 118 di Lavagna ha dovuto gestire, coadiuvato dalle pubbliche assistenze, una trentina di richieste per traumi dovuti a cadute, infortuni domestici, incidenti (alcuni con più persone coinvolte), in totale circa il 40 per cento degli interventi effettuati.

