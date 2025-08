Lutto a Stella per la scomparsa di Carlo Masio

Stella. Un’intera comunità profondamente colpita e rattristata dalla notizia della scomparsa di Carlo Masio. Un’intera comunità che questo pomeriggio, primo agosto, si stringerà per dargli l’ultimo saluto: alle 15 e 30, nella chiesa di San Giovanni. Conosciuto e stimato come persona e come professionista. Carlo infatti era il geometra del Comune.

E proprio l’Amministrazione, con il sindaco Andrea Castellini e tanti cittadini, lo ricorda con affetto. “Insieme a tutti i dipendenti esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa del geometra Carlo Masio. Per quarant’anni al servizio del nostro ente, Carlo è stato per tutti noi un collega stimato e un professionista di grande valore, la cui dedizione e competenza hanno segnato la storia del nostro Comune. Ha iniziato la sua carriera come operatore specializzato, conduttore dei mezzi speciali comunali, lo scuolabus e poi con lo studio alle scuole serali ha intrapreso il percorso per diplomarsi geometra e continuare il suo grande percorso come istruttore tecnico dell’ufficio tecnico comunale”.

» leggi tutto su www.ivg.it