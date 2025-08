Palio del Golfo, ecco l’ordine delle corsie per la gara del centenario. La sfida è pronta a infiammare la Morin

Tutto pronto per l’edizione numero cento del Palio del Golfo, l’attesissima gara remiera che domenica sera, alle 19.30, vedrà sfidarsi i migliori equipaggi delle tredici borgate marinare spezzine nello specchio d’acqua antistante la Passeggiata Morin. In occasione del Centenario, l’atmosfera si preannuncia più elettrica che mai e l’assegnazione delle corsie per la gara principale è già motivo di commenti e pronostici.

Come da tradizione, l’ordine delle corsie è stato determinato in base ai risultati ottenuti dagli equipaggi senior nelle regate di avvicinamento durante la stagione. I migliori sono stati premiati con le corsie centrali, considerate strategicamente più favorevoli per la vittoria, anche se la storia del Palio insegna che le sorprese possono arrivare da ogni lato del campo di gara.

