Paolo Asti presenta “Aqua” alla Camera dei Deputati: a introdurre il romanzo sarà Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura

Lunedì 4 agosto dalle 14.30, sarà presentato a Roma presso la sala stampa della Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio, (ingresso da via Della Missione 8), “Aqua – Ventuno giorni con l’acqua alla gola”, romanzo d’esordio di Paolo Asti, pubblicato da Sagep Editori.

In apertura della conferenza interverrà Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e promotore dell’iniziativa, interverranno a seguire con l’autore Paolo Asti i giornalisti Silvia Vaccarezza (TG2), Francesco Maria Del Vigo vice direttore de “Il Giornale”, autori dei testi di prefazione del romanzo, Carlo Massarini oltre a condurre la conferenza stampa, interverrà nell’ambito delle citazioni musicali, dal jazz al pop, alla musica brasiliana, di cui è intriso il testo.

“La trama di Aqua – commenta Paolo Asti – ha precisi riferimenti a fatti della storia del nostro Paese ma anche a mostre, come quella della mostra “Zavattini e i maestri del ‘900” a Brera nel 2013 e alla figura di Mario Sironi e all’incontro che ebbe a Milano con Gianni Rodari, il 25 aprile del 1943, è ambientato a Roma, Milano, Firenze, New York, Singapore e Londra. Ringrazio l’onorevole Mollicone e con lui i partecipanti che hanno aderito a questo evento”.

“Il romanzo di Paolo Asti si distingue per la sua capacità di intrecciare elementi narrativi e storici in una trama avvincente e originale – sottolinea il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone – dal rapimento di Emanuela Orlandi alla Banda della Magliana, passando per molti altri riferimenti ed eventi avvenuti in Italia nel secondo dopoguerra, Aqua rappresenta un esempio significativo di come la narrativa contemporanea possa dialogare con la memoria comunitaria culturale della nostra Nazione, valorizzando al tempo stesso la contaminazione tra linguaggi diversi, come quello letterario, musicale e artistico. Come Commissione Cultura, siamo felici di poter sostenere opere letterarie come questa”.

Aqua è in vendita in tutte le librerie in Italia ed è ordinabile presso i principali operatori on line.

La conferenza stampa sarà in diretta sulla webtv della Camera dei deputati.

Per accrediti e stampa: silvia.palombo@camera.it con obbligo di giacca per i signori e documento di riconoscimento.

