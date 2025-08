Red Bull Cerro Abajo 2025, partito il conto alla rovescia: Genova capitale del downhill urbano

Genova. Tra meno di un mese, esattamente il 24 agosto, Genova accoglierà la seconda edizione di Red Bull Cerro Abajo, unica tappa europea del circuito internazionale che porta i migliori rider del mondo a sfidarsi su tracciati spettacolari “dalla montagna al mare”, incastonati nel tessuto urbano di località iconiche.

“Da ex atleta so bene cosa significhi sfidare i propri limiti, affrontare percorsi estremi e trasformare l’energia della competizione in spettacolo – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – Per questo il Red Bull Cerro Abajo non è solo una gara: è un evento che ha la straordinaria capacità di raccontare Genova e le sue unicità attraverso la passione e l’adrenalina dello sport. Nella passata edizione la tappa genovese ha portato sul percorso di gara nella nostra città decine di migliaia di spettatori e milioni di contatti in tutto il mondo, trasformando i nostri vicoli in un palcoscenico internazionale. Negli anni che ci attendono come sede del Red Bull Cerro Abajo – prosegue la sindaca – vogliamo fare ancora di più, consolidando Genova come punto di riferimento europeo del downhill urbano e offrendo una vetrina sempre più potente per la promozione della città, delle sue bellezze e del suo fascino senza pari. Genova è pronta ad accogliere ancora una volta i campioni di questa disciplina spettacolare e tutti gli appassionati che vivranno insieme a noi un evento che unisce sport e turismo alla nostra identità cittadina. Il Red Bull Cerro Abajo è la dimostrazione che lo sport non è solo competizione e divertimento, ma un motore sensazionale di sviluppo e di visibilità per il nostro territorio“.

