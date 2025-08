Ricette false per comprare farmaci a base di oppiacei: denunciato 47enne

Genova. Un genovese di 47 anni è stato denunciato dalla polizia per avere presentato false ricette in alcune farmacie per farsi consegnare medicinali a base di oppiacei.

L’indagine è partita dopo che agli agenti del Commissariato Foce Sturla sono arrivati le segnalazioni di alcuni farmacisti e la denuncia di un medico di Milano. L’uomo falsificava ricette mediche con timbri realizzati digitalmente, intestate a persone non esistenti, per poi presentarsi nelle farmacie del levante genovese, con una carta d’identità intestata a una terza persona, per acquistare farmaci a base di oppiacei.

