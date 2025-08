Spezia intercetta 45mila euro per finanziare il progetto “Biblioincludiamo! Leggere nonostante le difficoltà”

La Spezia si è classificata sesta, tra i comuni dai 50.001 a 100.000 abitanti (prima città ligure), nella graduatoria del bando “Città che legge”, promosso dal Centro per il libro e la lettura (Cepell), intercettando così poco meno di 45mila euro che andranno a finanziare il progetto “Biblioincludiamo! Leggere nonostante le difficoltà”, presentato dalle biblioteche civiche della Spezia.

“Un’ottima notizia per tutti i bambini e i ragazzi che hanno difficoltà nella lettura e nell’apprendimento perché, grazie al Sistema Bibliotecario Urbano, che ha partecipato e vinto un bando dedicato, la Beghi diventerà un polo di riferimento grazie al finanziamento del progetto Biblioincludiamo! Leggere nonostante le difficoltà che abbiamo presentato – dichiara in una nota il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Con quasi 45mila euro, nell’arco di un anno, abbiamo l’obiettivo di facilitare l’accesso alla lettura nelle varie forme a chi presenta difficoltà legate alla lingua e a disturbi specifici dell’apprendimento, deficit dell’attenzione e iperattività, bisogni educativi speciali e disabilità visive. Realizzeremo infatti alla Beghi un piano di lettura inclusiva; uno Sportello Settimanale – Info Point per l’ascolto e la consulenza per le famiglie; l’implementazione di uno scaffale dedicato alla lettura inclusiva; la creazione nello spazio ragazzi Roal Dahl della Beghi di una postazione dedicata ai giovani con difficoltà; laboratori sul metodo di studio per bambini dislessici; incontri di lettura attraverso percorsi emotivi; un evento di diffusione e promozione. Il progetto è inoltre una grande occasione di collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio, tra cui soprattutto Associazione Aiuto DSA La Spezia, partner dell’iniziativa, e fra i servizi culturali e sociali”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com