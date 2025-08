Traffico e porto, scatta il primo esodo estivo: bollino nero in autostrada e boom di traghetti

Genova. Con l’arrivo di agosto, si entra nel vico delle partenze estive, con la Liguria ancora una volta in prima linea per quanto riguarda l’arrivo di turisti e viaggiatori. E’ il classico esodo estivo: una situazione che per quest’anno prevede almeno due giornate da bollino nero a livello nazionale e una quindicina da bollino rosso. L’area di Genova in particolare, con il suo porto, sarà un punto nevralgico per il traffico di passeggeri e veicoli.

Secondo quanto trasmesso dagli enti competenti, le previsioni del traffico hanno spinto a decretare il massimo grado di allerta per quanto riguarda la viabilità per il prossimo 2 agosto – domani – e per il successiva sabato 9 agosto. Queste date saranno le più difficili per chi si dirige verso località turistiche: sabato 2 agosto è previsto il bollino nero al mattino, con un traffico che si farà meno critico (bollino rosso) nel pomeriggio, per poi alleggerirsi solo in serata (bollino arancione).

La situazione migliorerà leggermente domenica 3 agosto, che vedrà ancora un bollino rosso al mattino per le partenze, ma una condizione più tranquilla nel pomeriggio e in serata. Per i rientri, invece, è prevista una situazione di bollino rosso proprio nel pomeriggio di domenica.

