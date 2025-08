A San Caprasio “Chiacchierata con l’Oscar” con Lindy Hemming, la costumista delle leggende del cinema

Il Cineclub Lunigiana è orgoglioso di annunciare una serata speciale dedicata agli amanti del cinema e della creatività dietro le quinte. Domenica 3 agosto, alle 21, il Chiostro di San Caprasio ad Aulla ospiterà Lindy Hemming, celebre costumista britannica, vincitrice del Premio Oscar per il film Topsy-Turvy. Hemming ha firmato i costumi di alcuni tra i personaggi e le saghe più iconiche della storia del cinema: da James Bond a Batman, da Wonder Woman a Il Cavaliere Oscuro, senza dimenticare Tomb Raider, Harry Potter e tanti altri titoli amati in tutto il mondo. Durante la serata, intitolata “Chiacchierata con l’Oscar” e inserita nel nostro “Salotto Cinematografico”, Lindy Hemming ci condurrà in un viaggio affascinante tra aneddoti, segreti e sfide del suo straordinario lavoro dietro le quinte, raccontando come nascono i costumi che danno vita ai miti della settima arte. Occasione imperdibile per incontrare una delle figure più importanti e talentuose del cinema contemporaneo e scoprire la magia del costume design direttamente da chi la crea. L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati. Per ulteriori informazioni, potete scrivere a: cineclublunigiana@gmail.com o visitare i social ufficiali.

