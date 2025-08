Allerta gialla, furia del maltempo su Genova: il fiume Bisagno ai livelli di guardia

Genova. Forte temporale fin dalle prime ore del mattino su Genova, dove a mezzanotte è scattata l‘allerta gialla emessa da Arpal per temporali valida in tutta la regione, con criticità a partire dal Ponente. Il Bisagno ha superato il livello di guardia in località La Presa, con un’improvvisa ondata di piena visibile nei quartieri a valle.

Diversi allagamenti segnalati a Pra’, Pegli e Multedo, ma anche Rivarolo e Bolzaneto in Valpolcevera. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile intorno alle 6.30, il rio Cantarena a Sestri Ponente ha superato la soglia idrometrica di pre-allarme. Dopo l’invito a prestare la massima attenzione l’emergenza è rientrata. Poi la cella si è spostata sulla Valbisagno e sul Levante, creando ulteriori allagamenti sulle strade.

