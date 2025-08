Arcola si prepara per la prima edizione della “Disfida del canapo”

In un tempo in cui la vita quotidiana sembra scorrere sempre più veloce e individualista, riscoprire il senso di comunità e appartenenza diventa un bisogno profondo e autentico. In questo contesto Arcola promuove la prima edizione della Disfida del Canapo, un evento pensato per riunire i cittadini, rinsaldare i legami tra le persone e valorizzare l’identità delle frazioni del territorio.

L’evento, ideato con spirito partecipativo, coinvolge direttamente i residenti delle singole frazioni (Romito e Battifollo, Termo e Pianazze, Baccano, Fresonara, Masignano, Monti e Pietralba, Trebiano, Ponte, Ressora e Piano di Arcola, Cerri e il Borgo antico), che per l’occasione si trasformeranno in contrade (Pane, Palla, Uva, Castello, Ponte, Flauto e Torre), ognuna rappresentata dal proprio vessillo, dai propri colori e da un rinnovato orgoglio identitario. Il cuore della manifestazione sarà una sfida antica quanto simbolica: il tiro alla fune, un gioco che racchiude forza, strategia, cooperazione e soprattutto unità. L’appuntamento è fissato per sabato 9 agosto nel Centro storico di Arcola all’interno di un evento che non sarà solo una competizione: la Disfida sarà anche festa, musica, colori, tradizioni e convivialità: tra cavalieri e dame, giullari e mercanti, il borgo si animerà di musica, duelli, banchetti, antichi mestieri, spettacoli di fuoco, giocoleria e esibizioni di combattimenti. L’evento comincia alle ore 18, con apertura solenne della Disfida e l’ingresso trionfale delle Contrade in abiti storici e la consegna del vessillo – servizio navetta gratuito dalle ore 17 con partenza da piazza della Resistenza al Ponte di Arcola. Alle ore 21.30 disfida e a seguire assegnazione del palio alla contrada vincitrice. Per il programma completo seguire la pagina facebook Arcola eventi cultura e turismo o contattare il numero 0187952820.

“Questa prima edizione vuole essere solo l’inizio – spiega entusiasta il sindaco Monica Paganini – un seme piantato con entusiasmo e passione, affinché cresca anno dopo anno, diventando una tradizione capace di unire generazioni e rafforzare l’identità del territorio. Perché, in fondo, il tiro alla fune è solo un pretesto: la vera vittoria sarà vedere una comunità che si riscopre tale, fiera delle proprie radici e pronta a costruire insieme il proprio futuro. Ogni squadra porterà in campo non solo la voglia di vincere, ma anche l’orgoglio di rappresentare la propria comunità, riscoprendo l’importanza del fare insieme. Tra grida di incitamento, risate e fatica condivisa, la Disfida del Canapo diventa un’occasione per sentirsi parte di qualcosa di più grande, per ritrovare quel legame che troppo spesso si affievolisce nella quotidianità”.

