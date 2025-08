Emanuela Cavallo e Marco Ferrari presentano il loro “Artisti alle Cinque Terre”

Un paesaggio non è davvero bello se non rivela anche la propria anima. Il 6 agosto, al molo dei pescatori a Monterosso al mare, alle 21.30 presentazione in anteprima del volume “Artisti alle Cinque Terre”, a cura di Emanuela Cavallo e Marco Ferrari Laterza Editore.

Realizzato con il sostegno dell’Ente Parco in occasione del centenario della prima pubblicazione di Ossi di seppia (1925–2025) e del cinquantesimo anniversario del Premio Nobel per la Letteratura a Eugenio Montale (1975–2025), è un’opera che racconta come il paesaggio delle Cinque Terre abbia ispirato il lavoro di scrittori, pittori, fotografi e poeti.

